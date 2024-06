Jennifer Aniston sorprendió a sus fans con un nuevo look

Jennifer Aniston surpreende com corte bob que é a nova sensação: ficou 10 anos mais jovem

Jennifer Aniston é uma das atrizes mais procuradas na indústria do entretenimento nos Estados Unidos, famosa por interpretar Rachel na série ‘Friends’, cujo corte de cabelo longo em camadas se tornou um ícone que leva o nome do famoso personagem.

ANÚNCIO

A atriz de 55 anos decidiu mudar de visual e seguindo as regras de Carolina Herrera que depois dos 50 anos o cabelo curto ou médio, quebrou todos os esquemas e estreou um novo corte long bob que a rejuvenesce e a faz parecer mais moderna.

O corte de cabelo long bob é um estilo de corte que se alonga um pouco abaixo do queixo, se estendendo para trás, acima dos ombros e para cima com uma inclinação tradicionalmente chamada de ‘inclinação bob’.

Este tipo de corte de cabelo é ideal para mulheres com rosto mais quadrado ou em forma de pera (com leve formato de coração), já que para esses tipos de feições é ótimo para suavizar as linhas da mandíbula, dando um aspecto mais arredondado e alargando o rosto.

De acordo com a revista Vanidades, o responsável pela mudança de imagem da estrela da série ‘Friends’ é Chris McMillan. O mesmo estilista que renovou a imagem de Gigi Hadid, Denise Richards e Henry Cavill.

Foi no evento Emmy FYC, onde Aniston surpreendeu com seu novo visual para promover seu bem-sucedido drama ‘The Morning Show’. Ao chegar nos Estúdios Paramount, em Los Angeles, a atriz impressionou com sua mudança.

Detalhes do corte de cabelo de Aniston

A nova imagem de Jennifer Aniston tem dois detalhes encantadores: um cabelo mais curto e uma cor de tom loiro areia. Isso lhe dá um clima de reflexos de verão, dourados e luminosos.

ANÚNCIO

Além disso, seu corte foi penteado com uma risca lateral, liso, mas sem perder completamente o volume.

Jennifer Aniston surpreendeu com o corte bob mais rejuvenescedor e que é sensação em 2024: ficou 10 anos mais jovem Jennifer Aniston rejuvenesceu seu rosto com o corte long bob (Foto: Olivia Wong / Taylor Hill)e (Foto: Getty Images)

De um lado, as pontas estavam voltadas para o pescoço e, do outro, foram estilizadas para fora. A definição perfeita de elegância descontraída.

Além disso, o corte toca nos ombros, o que o coloca na categoria de bob longo (em inglês, chamado de long bob e abreviado como lob) e mantém duas mechas mais curtas na frente, estilizadas com uma leve ondulação.