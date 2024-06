Instale a abundância em sua casa aplicando aromaterapia e Feng Shui

Os aromas têm uma grande carga sensorial. Não é à toa que podemos nos ‘transportar’ para uma lembrança apenas sentindo um cheiro. Um estudo da Universidade Rockefeller, em Nova York, confirmou que “lembramos 35% do que cheiramos”, e que essas emoções e sentimentos gerados naquele momento costumam ser muito intensos. Por isso, a aromaterapia é uma forma especial de evocar memórias, mas também de atrair abundância e prosperidade.

A aromaterapia é uma prática que utiliza óleos essenciais aromáticos para melhorar o bem-estar físico, emocional e mental. Estes óleos são extraídos de plantas e são utilizados de diversas formas, como em difusores, massagens, banhos ou até mesmo em compressas.

A combinação de aromaterapia e Feng Shui pode ser poderosa, pois ambos abordam o equilíbrio e a harmonia em diferentes níveis. Ao selecionar óleos essenciais específicos, você pode melhorar certos aspectos da sua vida de acordo com os princípios dessa técnica milenar.

De acordo com a especialista em Feng Shui, Susana Amorín, na arte chinesa, a aromaterapia serve como um elemento ativador para movimentar as energias do Chi por todo o espaço, o que faz com que ele se encha de vida. Em relação aos cinco elementos, ela é regida pelo elemento fogo e dá uma grande personalidade ao espaço para gerar uma atmosfera calorosa e acolhedora.

Susana afirma que saber perfumar bem uma casa deve ser tão importante quanto saber decorá-la, pois os aromas têm impacto sobre os estados de espírito e experiências sensoriais. Isso pode ser feito através de velas aromáticas, incensos ou óleos essenciais.

Em relação a estes últimos, há alguns que são perfeitos para circular as energias, bloquear as más vibrações e atrair o progresso, já que purificam as vibrações. Estes são alguns dos óleos que você pode usar para ter prosperidade.

Óleo essencial de canela

Esta especiaria é muito usada para atrair boas energias e manifestar a abundância. Alguns especialistas recomendam usá-la no plexo solar, testa e nuca. No entanto, como pode ser um pouco irritante para a pele, aconselha-se diluir cerca de 7 gotas em 250 ml de óleo de oliva, amêndoa ou coco. Outra forma de usá-la é com um difusor ou como aromatizante em seus espaços.

Óleo essencial de bergamota

A bergamota é conhecida pelo seu aroma cítrico e fresco, que está associado à atração da abundância e prosperidade. Adicione algumas gotas de óleo essencial de bergamota a um difusor para elevar o ânimo e promover uma atitude positiva em relação à riqueza e prosperidade.

Óleo essencial de cravo-da-índia

O cravo-da-índia tem uma fragrância quente e picante que tem sido historicamente utilizada para atrair a prosperidade e a boa sorte. Use óleo essencial de cravo-da-índia em um difusor ou misture-o com outros óleos essenciais para criar uma mistura personalizada que te ajude a manifestar a abundância em sua vida.

Óleo essencial de laranja

O aroma cítrico e vibrante da laranja está associado à alegria, vitalidade e prosperidade. Use óleo essencial de laranja em um difusor para criar um ambiente energizante e positivo que promova o fluxo da abundância. Também pode ser usado no corpo, assim como o de canela.