As revelações do tarot desta sexta-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está primeira sexta do mês, 7 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Carta O Mágico - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você não quer responsabilidades ou compromissos, você só quer aproveitar a vida e se houver alguém com quem você possa vivenciar um amor apaixonado, então você o fará porque está naquela fase em que nem comentários nem fofocas lhe interessam.

Capricórnio – Carta A Lua - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena prosseguir. Você precisa de alguém que esteja entusiasmado com você, que faça se sentir o ser mais importante do mundo.

Aquário – Carta O tolo - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você tem muita clareza de que não quer compromissos, que só quer aproveitar o momento com aquela pessoa que entrou em sua vida.

Peixes – Carta A Imperatriz - De 19 de fevereiro a 20 de março

Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração.

Texto com informações do site Nueva Mujer