As revelações do tarot desta sexta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está primeira sexta do mês, 7 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Carta Temperança - De 23 de julho a 22 de agosto

Se você está insatisfeito com seu relacionamento e sente que as coisas não vão bem e que por mais esforço que você faça, ele não está crescendo, o melhor é tomar uma decisão e seguir seu rumo para encontrar aquele ser especial que você merece.

Virgem – Carta A Roda da Fortuna - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você está curtindo o jogo do amor com aquela pessoa do passado que voltou e te deixou animado e emocionado.

Libra – Carta A Força - De 23 de setembro a 22 de outubro

Você inicia um novo relacionamento com uma pessoa que nunca imaginou que pudesse amar e pela qual sentir paixão. Vocês só querem ficar juntos, se entendem profundamente, compartilham sentimentos mútuos e merecem aproveitar isso

Escorpião – Carta A Carruagem - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você tem que adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está te afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho.

Texto com informações do site Nueva Mujer