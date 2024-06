Adeus, coquete? O estilo ‘visible mending’ promete o visual mais autêntico e original: veja como se usa

Roupa com remendos

A moda volta, muda, evolui, se transforma e, às vezes, as propostas podem ser tão sedutoras quanto arriscadas e o estilo ‘visible mending’ é exatamente isso, uma proposta que se opõe ao coquete e ao old money para demonstrar que o descontraído e o despojado também são cool.

Então prepare-se, porque a decoração com laços, flores, laços e essa ode ao luxo termina com uma proposta que, além de tudo, é sustentável, e em um momento em que é crucial fazer uma mudança a favor do meio ambiente, esta é apenas uma das tendências que devem perdurar nos próximos anos.

Quase me atreveria a chamá-la de verdadeira rainha das tendências, pois o estilo visible mending vai além de uma proposta de roupa, trazendo consigo um pano de fundo ambiental do qual todos deveríamos começar a ter mais consciência.

Estilo visible mending Pinterest (Pinterest)

O que é o estilo visible mending?

Quem disse que uma peça rasgada não serve mais? A tendência de ‘remendo visível’ propõe dar uma segunda vida às nossas roupas favoritas através de remendos visíveis que nunca foram tão legais como agora.

Trata-se de uma proposta que a concorrência faz à moda rápida ou fast fashion, mostrando uma combinação de tecidos, remendos e estilos que misturam elementos em uma única peça, justamente deixando os remendos à vista. Sua popularidade é tanta que, como menciona o site ELLE, eles já têm sua própria hashtag #visiblemending.

Funciona sob o conceito de ‘antes de jogar fora, reciclar’, uma iniciativa à qual outras marcas de roupas e designers se juntaram, como ‘Rejected’ e Georgina Lettiery propuseram através de peças feitas com retalhos de tecido, também conhecido como upcycling.

