5 cores de unhas para os pés perfeitas para mulheres de 50 anos: são elegantes e trazem juventude

Toda mulher é vaidosa e se algo a caracteriza é que suas mãos e pés devem estar impecáveis na temporada de verão para se mostrar elegante e com muito glamour.

Através da escolha da cor, do nail art e da forma da unha, podemos falar dos nossos gostos, personalidade e estilo próprio.

Então, mostramos a você as 5 cores tendência para ter pés perfeitos nesta temporada:

Unhas baby boomer

Não são brancas, nem nude ou rosa, mas têm um pouco de todas elas. É uma cor intermediária sutil, elegante e versátil que no verão vive sua máxima expressão ao poder ser exibida também nas unhas dos pés. Suave e delicada, traz luz à pele e fica fenomenal quando começamos a ficar bronzeadas.

Unhas envernizadas

As unhas de rosquinha esmaltadas vão desde o tom clássico branco até opções em rosa, amarelo, verde-água, etc. Esta cor iridescente esmaltada, que foi popularizada por Hailey Bieber e seguida por famosas de todas as idades, ressurgiu com força para dar luminosidade e personalidade às mãos e pés.

Unhas de manteiga

Este amarelo suave e baunilhado se tornou uma das cores principais da temporada e você vai querer usá-lo dos pés à cabeça em roupas, acessórios e até mesmo no esmalte das unhas. Sem exageros, ele te tira da zona de conforto com uma cor elegante que exala um luxo discreto.

Unhas de pêssego

O Pantone disse e decretou com o Peach Fuzz, essa linda e vitaminada cor pêssego, que seria a cor de 2024. Embora seja verdade que não tenha arrasado como outros fizeram em seus anos, o seu está sendo um trabalho mais sutil e discreto, mas não menos interessante. Para as unhas, é uma das opções mais originais, pois foge das cores clássicas e chatas, sem ser estridente nem muito complexo de combinar.

Unhas de melancia

Se você está cansada do vermelho e também da gama de rosas, talvez seja porque é uma mulher de cor melancia. Esta proposta de coral vibrante e super favorecedora elevará os seus looks com um toque de energia cromática.