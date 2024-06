Os 5 perfumes que têm triunfado em 2024: novidades e grandes clássicos

Os perfumes refletem uma parte da sua personalidade e as diferentes casas de moda oferecem uma ampla gama de opções para ocasiões e gostos. Este ano de 2024 trouxe algumas fragrâncias frescas, apaixonantes e vibrantes que estão sendo um sucesso, apesar de terem pouco tempo no mercado, pois já estão se posicionando entre os consumidores pela sutileza de seus aromas.

ANÚNCIO

Lembre-se que ao comprar um novo perfume, é necessário não usar nenhum anteriormente para que possa desfrutar dos cheiros; também familiarize-se com as famílias olfativas (floral, oriental, cítrica e amadeirada, entre outras) e decida quais lhe atraem mais. Se puder, aplique-o nas zonas de pulso do seu corpo e espere alguns minutos para ver como o cheiro evolui.

Agora sim, essas duas fragrâncias prometem conquistar um lugar especial na penteadeira de qualquer homem e mulher.

Glacée da Kenzo

Este novo Eau de Toilette foi lançado em maio e "a tangerina cristalizada italiana abre o rastro, facetada por flores de Frésia delicadamente envoltas em notas de fava tonka. Uma assinatura fresca, cintilante e poderosa, impulsionada pelos aldeídos", assim descreve para o portal Fragrância, Miguel Matos, especialista em perfumes, sobre o novo aroma da Kenzo. Este está disponível apenas na apresentação de 50 ml e seu preço varia entre 55 e 60 dólares americanos.

No. 14 Icila da Maison Louis Marie

Este perfume é ótimo e pode ser usado tanto de dia quanto de noite, pois suas notas de saída são toranja vermelha, folhas de tangerina e jasmim; enquanto as notas de fundo são de patchouli, flor de baunilha e flor de cerejeira. Chegou este ano e seu aroma floral, frutado e cítrico sugere que terá muita aceitação.

214 African Sunrise da Boticário

O Boticário surpreendeu os apaixonados em seu dia com esta fragrância que tem notas de saída de pera, flores de laranjeira e violeta para as mulheres, enquanto para os homens, é um eau de parfum amadeirado fougère.

Agora, as fragrâncias que se tornaram grandes clássicos e nunca sairão de moda são:

ANÚNCIO

1. Chance de Chanel Chance

É uma fragrância feminina lançada em 2010 que combina a frescura de notas cítricas com a doçura das frutas e um fundo floral. A fragrância abre com notas de toranja e marmelo, seguidas por um coração de jasmim e jacinto. Este perfume é perfeito para o dia a dia e situações casuais, como saídas com amigos, um dia no escritório, ou um brunch de fim de semana.

2. Light Blue da Dolce & Gabbana

Em 2007, a Dolce & Gabbana lançou no mercado o Light Blue, uma fragrância que evoca a essência do verão no Mediterrâneo. É ideal para eventos ao ar livre, passeios na praia, piqueniques ou qualquer atividade casual durante os dias quentes.

3. Daisy de Marc Jacobs

Tornou-se um clássico moderno. Com notas de saída de morango, folhas de violeta e toranja, um coração de gardênia, violeta e jasmim. Daisy é perfeito para atividades diurnas, como fazer compras, almoçar com amigos ou passar um dia no parque. Seu aroma fresco e floral o torna apropriado para qualquer evento casual.