O grande alinhamento planetário trouxe oportunidades imperdíveis para estes signos do zodíaco

Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno protagonizaram o primeiro grande primeiro alinhamento planetário que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 3 de junho, a partir da constelação de Touro. Um evento astronômico tem um grande apelo, pois contribui muito energeticamente para a astrologia. No ano passado, em duas ocasiões, cinco corpos celestes se alinharam.

ANÚNCIO

No entanto, este ano teremos a sorte de ter dois grandes alinhamentos, pois o próxima será em 28 de agosto, também de manhã, perto do amanhecer. A verdade é que um grande poder trouxe oportunidades imperdíveis para que várias mulheres do zodíaco possam avançar em diferentes áreas de suas vidas.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Talvez você enfrente um problema que pode te complicar um pouco nos próximos dias, mas na realidade será a porta de entrada para uma grande oportunidade de crescimento em vários aspectos da sua vida, especialmente no econômico. Será a solução deste problema que indicará o caminho para o sucesso. Além disso, você ganhará uma grande lição que te ajudará a depurar sua lista de contatos.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Quando uma porta se fecha, outra se abre. Portanto, não se preocupe se perder um emprego ou um amor, tenha certeza de que é o cosmos agindo sabiamente a seu favor, pois serão os presságios de que algo bom e melhor virá em seus dias, para fortalecê-lo, oferecer-lhe lições valiosas e para valorizar o que se tem e o que se carece. Não se sobrecarregue e deixe que tudo flua. Enquanto isso chega até você, prepare-se, analise-se e reflita.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Você terá o momento perfeito para conversar com aquela pessoa que tanto ama, mas que também te feriu com suas ações ou omissões nas últimas semanas. Isso ajudará a curar as feridas. E, mesmo que você ache que já passou muito tempo, depois entenderá que é o melhor para ambos, pois com os sentimentos à flor da pele, palavras prejudiciais podem ser ditas que acabariam piorando a situação.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

O karma ficou para trás, agora vem uma sequência imparável de momentos gloriosos que você deve aproveitar ao máximo. Viver essas aventuras e experiências enriquecedoras que você deve guardar de forma consciente para que perdurem ao longo do tempo. Haverá transformações importantes que te levarão longe e contribuirão para o seu sucesso e o daqueles que você ama incondicionalmente.