Em busca de um delineador? Confira os 3 mais vendidos na internet!

O delineador é um item de maquiagem que agrada a muitas, e desafia a outras. Indispensável para criar um olhar marcante e chamativo, os delineadores são encontrados em diversos tipos e cores. Enquanto algumas pessoas sentem mais facilidade em utilizar canetas delineadoras, outras preferem optar pelo bom e velho delineador líquido ou até mesmo pela versão em gel.

ANÚNCIO

Fato é que listamos os três delineadores mais vendidos pela Amazon no Brasil e nos surpreendemos ao notar que todos tem valores abaixo de R$40. Quer saber quais são as opções campeãs de venda? A gente te conta.

Top 1 – Caneta Delineadora para Olhos Mariana Saad By Océane - Real Black

Vendida pelo valor de R$37,90, a caneta delineadora para olhos Mariana Saad by Océane, na cor preta, é o item mais vendido pela Amazon do Brasil na categoria delineadores. Com acabamento mate e secagem rápida a caneta promete um delineado preciso e sem transferências. Por ser em caneta, ele também é indicado para as pessoas que estão começando a se aventurar agora no mundo dos delineados e ainda não tem muita precisão e estabilidade com o traço. Além da cor Real Black, o item também é disponibilizado em outras seis tonalidades.

Leia também: Descubra como fazer o delineado gatinho sem errar no traço

Top 2 – Caneta Delineadora Melu RubyRose – Preta

Um verdadeiro sucesso de vendas. É assim que podemos chamar a Caneta Delineadora Melu Hb094 da RubyRose. Com ponta mais curta, mas igualmente firme, essa caneta promete ajudar os iniciantes a fazer um traçado seguro e preciso, dando uma maior estabilidade no momento de delinear os olhos. Com acabamento mate e secagem rápida, ela conta com uma embalagem delicada, característica da linha. Cada unidade do item é vendida a R$14,95.

Top 3 – Delineador Líquido RubyRose – Preto

O único item da lista que não é uma caneta delineadora. O delineador líquido da RubyRose é o formato mais clássico dos delineadores, e também o mais indicado para pessoas que já tem uma certa experiência com os traçados. Com pincel de ponta fina, esse delineador oferece uma maior precisão na hora de finalizar o traço. Além disso, ele tem uma boa fixação e ótima pigmentação, secando rápido e evitando a tão temida transferência.

*Dados obtidos pelo site Amazon.com.br no dia 05 de junho de 2024.