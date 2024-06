As revelações do tarot desta quarta-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está primeira qarta do mês, 5 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “O Imperador” do horóscopo do tarot anuncia um momento de ouro para iniciar aquele novo projeto que você tanto espera. No campo profissional abrem-se portas inimagináveis, com o seu entusiasmo e determinação característicos o sucesso está garantido. A felicidade surpreende você ao virar da esquina.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você é naturalmente vaidoso e cuidar da sua imagem fará com que você se sinta melhor consigo mesmo. A carta de “O Louco” convida você para um momento de maturidade crucial, diga adeus àquelas amizades e amores tóxicos que só esgotam suas energias.

Aquário - 21 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “Roda da Fortuna” anuncia um momento crucial para você tomar as rédeas do seu destino. Tudo o que você almeja exige esforço e sacrifício, mas você está no momento perfeito para construir sua riqueza e encontrar estabilidade no amor.

Peixes - 19 de fevereiro a 20 de março

A carta “O Mágico” do horóscopo do tarot anuncia um momento de grande poder pessoal. Chegou a hora de você pedir o que deseja com total segurança e convicção, pois o universo conspira a seu favor para que você realize seus sonhos, não duvide do seu potencial para ser alguém grande na vida e alcançar o sucesso econômico.

Texto com informações do site Nueva Mujer