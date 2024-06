As revelações do tarot desta quarta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está primeira qarta do mês, 5 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - 23 de julho a 22 de agosto

A carta “Força” apareceu em seu horóscopo do tarot, que o convida a curar seu corpo e espírito dos ressentimentos acumulados. É hora de você se concentrar em si mesmo e deixar para trás o passado que o machuca.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Você tem a carta “Ás de Ouros” em seu horóscopo de tarot, que lhe traz sorte e positividade, Virgem. Siga em frente sem medo diante de qualquer obstáculo e acredite na sua capacidade de realizar seus sonhos, este é o momento.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Os astros se alinham a seu favor, a carta “O Mundo” é aquela que apareceu no seu horóscopo do tarot, o que indica que você está no auge do seu potencial para se reinventar e trazer à tona o que há de melhor em si mesmo.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

No amor, esta semana trará alguma tensão e ciúmes, por isso é importante que você mantenha a calma, evite discussões acaloradas e cultive a confiança. Lembre-se de que o amor verdadeiro é baseado no respeito e na compreensão. A carta “Julgamento” do horóscopo do tarot anuncia um momento crucial para definir seus rumos e alcançar o crescimento profissional.

Texto com informações do site Nueva Mujer