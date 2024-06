Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “O Carro”

Hora de avançar em seus objetivos, então agora você deve visualizar o sucesso.

Touro - Carta “A Estrela”

Esta é a sua hora de se destacar fortemente e realizar seus sonhos.

Gêmeos – Carta “O Diabo”

Momento de sucesso, mas de cuidar muito dos pensamentos ou comportamentos destrutivos.

Câncer - Carta “O Sol”

Encontrando o caminho para a solução de seus problemas financeiros e dinheiro inesperado que pode chegar.

Leão - Carta “A Força”

Hora de curar seu corpo e espírito dos ressentimentos acumulados.

Virgem - Carta “Ás de Ouros”

Momento de sorte e positividade que deve ser aproveitado para abrir portas.

Libra - Carta “O Mundo”

Você está no auge do seu potencial para se reinventar e trazer à tona o que há de melhor em si mesmo.

Escorpião – Carta “O Julgamento”

Um momento crucial para definir seus rumos e alcançar o crescimento profissional.

Sagitário – Carta “O Imperador”

Momento de ouro para iniciar aquele novo projeto que você tanto espera.

Capricórnio – Carta O Louco

Momento de maturidade crucial, diga adeus àquelas amizades e amores tóxicos que só esgotam suas energias.

Aquário – Carta “Roda da Fortuna”

Momento crucial para você tomar as rédeas do seu destino e decidir por si mesmo.

Peixes – Carta “O Mago”

Momento de grande poder pessoal e de decidir rumos importantes para a sua vida.