Gabardines em climas quentes? Aqui está como você pode combiná-las para parecer elegante sem sofrer

Sabemos que em climas quentes há roupas que preferimos deixar de lado, como os sobretudos, mas estes podem ser combinados sem ter que sofrer com as altas temperaturas. A ideia nunca é sacrificar o conforto pelo bom vestir, já que essa frescura e sentir-se bem em nossa própria pele é o que pode demonstrar confiança ao mundo.

Os especialistas nos dão pistas para sair dos looks convencionais e experimentar esta peça que atrai olhares e que te fará sentir empoderada.

Como combinar gabardines, também chamadas trench coats, ou sobretudo de chuva em climas quentes

De acordo com Vanidades, o primeiro passo para combinar trench coats em climas quentes é saber que “é uma peça atemporal que não só te protege da chuva, mas também pode se tornar a peça-chave para um look leve e cheio de estilo. Devido à sua aparência clássica, poderia parecer propenso a looks óbvios e aborrecidos, mas nesta temporada, o trench coat ressurge como uma peça versátil e sofisticada”.

Deixou de ser um impermeável para ser usado de forma elegante com vestidos, especialmente os curtos, para equilibrar as proporções de pele que mostramos na roupa.

Além disso, é uma maneira muito bonita de elevar peças clássicas como jeans e tops de uma cor. Com isso, basta adicionar alguns acessórios para parecer original, moderna e feminina.

As saias curtas, os shorts e as bermudas serão outras opções perfeitas para combinar com suas gabardines, de qualquer cor, durante os meses quentes. Para que suas pernas pareçam ainda mais longas, complete seu visual com saltos altos ou sandálias, recomendam da mesma fonte.

“Uma opção mais casual e esportiva é combinar seu sobretudo com calças jogger. Escolha calças em sua cor favorita e combine-as com um sobretudo preto ou cinza”, sugerem, não se esquecendo de usar seus tênis brancos.