As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot desta primeira terça do mês, 4 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que generosidade e gentileza são algo inato em você, não perca isso porque os outros têm atitudes negativas. Você é mais do que isso.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um alerta muito importante do tarot: Procure ajuda e dias em que você possa se dedicar a si mesmo, descansar e se curar emocional e fisicamente. Se não cuidar de si mesmo, ninguém fará isso por você.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta primeira terça do mês de junho, o tarot destaca que é necessário encontrar um equilibrio nos negócios, sendo assim para garantir o bem-estar e a prosperidade de todos no curto prazo.

ANÚNCIO

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Por mais confortável que você se sinta no lugar onde está, você não pode fechar as portas de tudo o que o Universo lhe oferece, destaca o tarot de hoje.

Texto com informações do site Nueva Mujer