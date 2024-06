As revelações do tarot desta terça-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot desta primeira terça do mês, 4 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot revela que em vez de viver desconfiando de tudo ao seu redor, concentre-se na sua intuição e procure sinais que mostrem o negativo que está ao seu redor.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Demorou muito para alcançar a estabilidade econômica e emocional e agora desfrutam de momentos de harmonia e felicidade.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot desta primeira terça do mês de junho revela que é necessário estar presente em família, acompanhar aquela pessoa e entender que ela pode ir embora a qualquer momento. Todos já sabem que você é o exemplo e o pilar para seguir em frente.

ANÚNCIO

Signo Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Estude a possibilidade de novos projetos com uma pessoa que você conhecer, porque ela tem boas perspectivas e porque mudará o seu futuro do céu para a terra. O progresso é o seu horizonte desta o tarot de hoje.

Texto com informações do site Nueva Mujer