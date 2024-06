Tudo sobre as sandálias romanas: como são, quais favorecem mais e formas de combiná-las

As sandálias romanas são o básico do armário de verão

Além das sempre infalíveis alpargatas, um dos calçados essenciais do verão são as confortáveis, versáteis e estilosas sandálias romanas ou gladiador que vemos por toda parte durante essa época.

Trata-se de um tipo de calçado geralmente plano, mas com muitas versões e caráter que não devem faltar no nosso armário para a temporada, pois combinam bem com todos os looks.

“A consultora de imagem Rosa Iglesias assegurou à revista espanhola Clara que as sandálias romanas entraram no início dos anos 2000 e já se tornaram um clássico que pode ter mais ou menos presença...”

Quais são as sandálias romanas essenciais no verão?

Também chamadas de gladiadoras, estas sandálias são um tipo de calçado de tiras que lembra as cáligas usadas pelos legionários romanos séculos atrás como parte de seu vestuário.

No momento atual, existem muitos tipos deste sapato aberto: desde os ousados que têm tiras até o joelho até os que apenas envolvem o peito do pé e o tornozelo da pessoa que os usa.

"A especialista afirmou em sua conversa com o veículo mencionado que 'O que todas têm em comum é exatamente isso: tiras que terminam amarradas no tornozelo, seja com nó ou fivela'."

As sandálias romanas são confortáveis, versáteis e estilosas | (Instagram)

Qual é a sandália romana que mais me favorece?

As sandálias romanas devem sempre ser escolhidas levando em consideração nossas proporções para nos favorecer ao máximo. Por exemplo, se formos mulheres petite, devemos usá-las curtas.

"Este tipo de sandália tende a encurtar as pernas, então, se formos baixas ou tivermos pernas curtas, é importante que as tiras não subam em excesso e que amarrem na diagonal...", aconselhou.

Por outro lado, de acordo com a especialista, mulheres com pernas retas e sem tornozelo perceptível não são favorecidas por esse tipo de sandália, mas podem usá-las em certas combinações, se desejarem.

“Nesses casos, é melhor escolher versões de sandálias que não subam muito na perna e combiná-las com roupas de comprimento midi para quebrar visualmente”, apontou Clara.es.

Além disso, confirmou que quanto mais alta forem as amarrações do calçado, mais curta deve ser a peça com a qual as acompanhamos. Por isso, os shorts e minissaias combinam bem com este sapato.

No entanto, de acordo com a especialista, "é sempre muito melhor se você optar por combinações mais "lady" e menos ousadas para suavizar o efeito. Como, por exemplo, os vestidos de chiffon...".

Da mesma forma, Iglesias opinou ao site que, em sua opinião, as sandálias romanas planas são mais elegantes. "Seja com tiras no tornozelo ou com tiras muito mais altas", afirmou na conversa.

Como combinar as sandálias romanas no verão de 2024?

A estilista sugeriu usar sandálias sem salto e combiná-las com mini vestidos brancos, vestidos marinheiros tricotados, vestidos midi com babados, saias midi de cetim e calças culotte ou capri.

Além disso, Iglesias propôs usá-las com pulseiras de tornozelo ou peças para que as sandálias se destaquem mais. A seguir, deixamos algumas propostas das influenciadoras no Instagram para te inspirar:

Com vestido midi e blazer branco

Com um minivestido amarelo

Com conjunto de colete e calça de alfaiataria

Com conjunto de crochê em azul ciano

Com calça metálica

Com vestido chemise verde