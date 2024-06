Saiba por que você não deve usar maquiagem ao fazer exercícios físicos

Um estudo recentemente publicado pela Journal of Cosmetic Dermatology revelou que a utilização de maquiagem para a prática de exercícios físicos pode ser prejudicial para a saúde da pele. Conforme publicado pela CNN Brasil, o estudo em questão revela que a maquiagem pode impedir a abertura dos poros durante a realização dos exercícios, impossibilitando a liberação do suor e desequilibrando a oleosidade da pele.

ANÚNCIO

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores optaram por uma amostra de 43 estudantes universitários saudáveis que utilizaram uma base na metade do rosto durante o treino. Como resultado, a umidade da pele aumentou nas duas regiões, mas foi maior nos locais sem maquiagem sugerindo que a base impede a evaporação da umidade da pele.

Além disso, também foram observadas alterações no tamanho dos poros na pele sem maquiagem, algo que não foi significativo na parte do rosto não maquiada. Para os pesquisadores isso pode indicar que a base atua como um bloqueio para os poros, mostrando uma dificuldade na manutenção dos níveis de oleosidade adequados.

Saúde x Maquiagem

Com base nos achados, os pesquisadores concluíram que a melhor alternativa para a saúde da pele é realizar um treino sem o uso de maquiagem. Segundo Dongsun Park, pesquisador da Universidade Nacional de Educação da Coreia, e um dos autores do estudo, fica claro qual é a melhor opção para a pele: “Para a saúde da pele, é melhor fazer exercícios sem a maquiagem”. Apesar disso, o estudo não deixa claro o tipo de base utilizada nos testes ou se sua fórmula é desenvolvida para o uso durante as atividades físicas em questão.

Vale lembrar que recentemente o debate sobre o uso de maquiagem durante exercícios físicos se estendeu depois que diversas celebridades foram vistas em suas rotinas de treino sem o uso de maquiagem, o que levou a críticas por parte de alguns seguidores enquanto outros saíram em defesa da liberdade de escolha.