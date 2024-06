O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Maturidade

A maturidade nasce com percepção daquilo que você fez de bom na vida e como pode colher resultados importantes graças as suas decisões e atitudes. Continue sua trajetória e não deixe de aproveitar cada dia com felicidade, por mais que ela seja simples.

Touro – Carta do experimentar

Existe uma forte energia que o impulsa a se desfazer das amarras que não o deixam experimentar coisas novas na vida. É um período de evolução e de mudanças que podem mexer bastante com o emocional. Lembre-se de sempre carregar com você a visão do que precisa ficar e do que precisa ir embora para poder focar no presente de verdade para viver feliz.

Gêmeos – Carta do Criador

É momento de viver e experimentar as coisas simples, os detalhes que não eram tão fáceis de enxergar, porque existe uma resposta importante a ser encontrada. Essa conexão o ajudará a ter consciência de uma chama importante que nasce dentro de você e pode trazer um crescimento importante. A hora é agora!

Câncer– Carta da Rebeldia

Momento de se rebelar e sair de situações que o aprisionam, principalmente na rotina e mente. Ser rebelde muitas vezes é priorizar as próprias necessidades, relaxar e deixar de assumir todos os fardos que o impedem de se movimentar com mais leveza, graça e criatividade. Uma resposta importante chegará com essa mudança de atitude.