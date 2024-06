Como fazer uma tintura natural de canela? Escurece os fios grisalhos e estimula o crescimento do cabelo

Quando os cabelos brancos começam a aparecer na cabeleira, muitas mulheres decidem lidar com eles pintando o cabelo. No entanto, as tinturas químicas não são boas para o cabelo a longo prazo.

Felizmente, existem vários remédios caseiros com ervas ou especiarias que ajudam a cobrir os cabelos, como a infusão de canela, que não só tem propriedades para escurecer os fios grisalhos.

Também tem vários benefícios para a saúde capilar graças às suas propriedades, como fortalecer os fios quebradiços, prevenir as pontas duplas, evitar a queda de cabelo, estimular o crescimento, regular o pH do couro cabeludo, ajudar na hidratação e aumentar o brilho.

O passo a passo para fazer uma tintura de canela para disfarçar os cabelos brancos

Se tudo isso te convenceu a preparar um corante de canela, continue lendo para saber como fazer em casa para escurecer os cabelos grisalhos sem recorrer aos corantes, de acordo com a Glamour.

Passo 1: esta tintura caseira requer apenas três ingredientes que você deve ter à mão antes de começar a preparação, que são canela em pó, um terço de xícara de sálvia e óleo essencial de alecrim.

Passo 2: encha uma panela com água e adicione a especiaria principal desta infusão para cobrir os cabelos grisalhos de forma natural. Em seguida, coloque a panela em fogo baixo e deixe no fogão até ferver.

Passo 3: ao começar a ferver, adicione 10 gotas do óleo essencial. Este é um passo importante porque ajuda a evitar que o cabelo resseque. Mexa até que o óleo esteja diluído e deixe repousar por uma hora.

Passo 4: Passe a preparação por um coador para filtrar e despeje em uma tigela. Adicione um ramo de alecrim para intensificar a tintura. Assim que estiver à temperatura ambiente, você pode aplicá-la.

Como usar a tintura de canela para os cabelos grisalhos?

Você só precisa aplicar a tintura de canela em todo o cabelo, depois cobrir a cabeça com uma touca de banho e deixar a mistura atuar durante toda a noite. No dia seguinte, enxaguar abundantemente com água.

Depois, você deve lavar o cabelo com um xampu para cabelos castanhos e usar um condicionador da mesma cor de cabelo, explica a revista. Enxágue com água fria e permita que seu cabelo seque naturalmente.