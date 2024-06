Perfumes femininos QUERIDINHOS da Avon que não deixam a desejar em nada na qualidade e aroma

Agora mais brasileira do que nunca, após ser comprada pela Natura, a empresa Avon se destaca pelo bom custo-benefício em seus perfumes.

Contudo, se engana quem acha que a marca possui fragrâncias comuns, já que a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, elenca os melhores perfumes da Avon, em sua categoria, que trazem o famoso ‘cheiro de rica’. Confira!

LOV | U a Touch

Para Suzy, o destaque para a fragrância fica com a nota de alecrim, que, mesmo não sendo sua favorita, pois ela costuma roubar o brilho em um perfume, aqui nesta fragrância ela se encaixa perfeitamente.

As notas de topo são Alecrim, Pimenta Rosa e Framboesa. As notas de coração são Rosa Centifolia e Peônia e as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Pur Blanca

Um clássico da marca lançado em 2003, que traz aquele conhecido aroma de ‘cheiro de riqueza’. Se destaca pela nota floral branca, que traz um aspecto de limpeza.

As notas de topo são Frésia, Hortelã e Bergamota. As notas de coração são Peônia, Rosa Branca e Lótus branca e as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio e Sândalo.

LOV | U

Se você busca por um perfume floral, esta pode ser uma boa escolha. Para a youtuber, seu aroma lembra morango com champagne.

As notas de topo são Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Champanhe Rosé, Óleo de Rosa e Orquídea Baunilha Vermelha e as notas de fundo são: Chantilly, Creme de Amêndoa, Maçã do Amor e Madeira de Cashmere.

Pur Blanca Gardênia

Aproveitando a fama de 20 anos do aroma tradicional, a marca lançou neste ano a versão Pur Blanca Gardênia, que exala um aroma leve e fresco.

Com uma composição simples, a nota de topo é Tangerina a nota de coração é Gardênia e a nota de fundo é Almíscar.

Far Away Endless Sun

Endless Sun pertence a linha Far Way, uma das mais famosas da marca. Nesta versão traz um aroma frutado, adocicado e cítrico, ideal para ser utilizado durante o dia.

As notas de topo são Pêssego e Tangerina. A nota de coração é Papoula e as notas de fundo são Âmbar e Baunilha.

*Os acordes foram retirados do site ‘Fragrantica’.