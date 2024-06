Elegância e praticidade: 4 cortes curtos com franja para apostar em 2024

Se você é uma das muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre adotar a franja no visual, saiba que em 2024 essa tendência está mais forte do que nunca.

Com uma mistura de estilos clássicos e modernos, os cortes de cabelo curto com franja são perfeitos para quem busca renovar o visual com elegância e praticidade. Aqui estão quatro dos melhores cortes de cabelo curto com franja para você se inspirar e, quem sabe, adotar de vez esse estilo.

1 - Franja bardot: um toque de romantismo

Inspirado na icônica atriz e ativista Brigitte Bardot, o corte com franja Bardot traz um visual clássico e romântico, remetendo aos anos 1960. A franja cortininha, ou curtain bangs, é dividida ao meio e os fios nas laterais acompanham o comprimento do rosto, terminando de forma sutil e delicada. Este estilo é ideal para quem deseja um look suave e charmoso, sem abrir mão da modernidade.

2 - Butterfly haircut: elegância em camadas

Tradicionalmente um corte para cabelos médios ou longos, o butterfly haircut pode ser adaptado para cabelos curtos, especialmente no comprimento do long bob. A franja em formato de borboleta adiciona um toque de elegância e sofisticação ao visual, criando um movimento natural e fluido. Este corte é perfeito para quem deseja um look estiloso e dinâmico.

3 - Shaggy hair: despojado e moderno

O shaggy hair é um corte desfiado que se destaca pelas camadas curtas e médias, proporcionando um visual despojado e moderno. A franja cortininha complementa o estilo, adicionando um toque de leveza e descontração. Este corte é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo, sendo fácil de manter e versátil para diversas ocasiões.

4 - Corte chanel com franja: clássico revisitado

O corte Chanel, inspirado na estilista Coco Chanel, é um clássico que nunca sai de moda. Na sua versão moderna, ganha uma franja com bico, adicionando um toque de contemporaneidade ao visual tradicional. Este corte permite variações de comprimento, linhas e acabamentos, tornando-se uma opção versátil e criativa para quem deseja um visual sofisticado e atemporal.

Os cortes de cabelo curto com franja oferecem uma combinação perfeita de praticidade e estilo, permitindo que você experimente diferentes visuais sem perder a elegância. Seja qual for o seu estilo pessoal, há uma opção de corte que se adapta às suas necessidades e preferências, garantindo um visual moderno e renovado para 2024.