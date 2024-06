As revelações deste primeiro sábado do mês para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste primeiro sábado do mês, 1 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Diante do milagre a sua alegria é imensa. A sua tenacidade tem sido constante, não baixou a cabeça, resistiu. Esse é o ponto mais importante, destaca o tarot.

Touro

As suas palavras, como se tivessem asas, tocam o futuro que já não está distante. As suas palavras também dão um mandato ao presente: não perder a esperança.

Gêmeos

O tarot de hoje reflete sobre a falta de atenção: Para você, o desastre mais grave no que acontece ao seu redor é a falta de empatia com os outros, e a indiferença.

Câncer

O tarot de hoje alerta sobre seu apego obsessivo-compulsivo às tentações. E faz um questionamento de até quando isso seguirá.

Leão

Em suma, normalmente você precisa hibernar para continuar descobrindo quem é e o que deseja e se afastar de algumas relações afetivas que deveriam ficar no passado.

Virgem

As verdadeiras razões e motivações são escondidas ou manipuladas para agradar a poucos. Além disso, há a tentativa de transformar loucuras em verdades neste momento.

Com informações do site El Espectador