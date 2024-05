Quer se sentir fresca sem mostrar os braços? As blusas de manga francesa são a opção mais chique

Durante os dias mais quentes, as tendências geralmente favorecem peças de roupa que deixam algumas partes do corpo à mostra, como os braços ou as pernas, para lidar com as altas temperaturas.

No entanto, existem muitas opções para se manter fresca durante a temporada de calor sem ter que se expor ao sol. Uma das mais elegantes e favorecedoras são as blusas de manga francesa.

Elas não são apenas muito femininas graças ao seu ar romântico, também oferecem uma cobertura justa dos braços sem sacrificar o conforto ou o estilo e têm uma grande versatilidade.

Graças a isso, eles se tornam uma alternativa acertada para todo tipo de ocasiões e lugares, desde ir ao escritório, passando por uma saída noturna com seu parceiro até um passeio vespertino com suas amigas.

O que são blusas de manga francesa?

As blusas deste tipo são aquelas que têm uma manga cujo comprimento geralmente vai do ombro até abaixo do cotovelo, embora possa ser mais curta ou mais comprida a partir do cotovelo.

No entanto, sempre fica entre o cotovelo e o pulso. Também são conhecidas como camisas de mangas três quartos e fascinam tanto pessoas comuns como integrantes da realeza.

As blusas de manga francesa combinam com todos os tipos de braços, desde os mais longos até os mais curtos. Além disso, sempre transbordam sofisticação e elevam até o look mais simples.

A manga três quartos é ideal para qualquer estação, mas nos meses quentes é especialmente aconselhada. No entanto, deve-se escolher roupas feitas de tecidos agradáveis e respiráveis.

O algodão, o linho ou a seda são os mais recomendados pela sua comodidade, de acordo com a Lecturas. Além disso, geralmente têm um caimento muito bonito que realça todos os tipos de corpos.

Claro, existem blusas de mangas francesas ou três quartos de todas as cores, estampas e tecidos. Basta escolher aquela que se ajuste a você e verá como deixar os pulsos à mostra te valoriza.

Como são usadas as blusas de manga francesa?

As blusas de manga francesa são infalíveis para triunfar em qualquer ocasião e ficam bem em todos os corpos. Se estiver procurando um visual informal, combine sua blusa com calças jeans.

Você também pode combiná-la com bonitas calças culotte. Os tênis, sandálias rasas ou alpargatas são opções de calçado perfeitas para complementar um estilo casual.

Agora, se estiver procurando algo mais elegante, escolha uma blusa de um tecido fino como seda ou com detalhes como babados. Combine com uma saia social e sapatos de salto alto e você será o destaque.

As blusas de manga francesa também ficam bem com calças largas frescas. Apenas certifique-se de usá-las por dentro para definir a cintura e parecer elegante sem sacrificar o conforto.

Em conclusão, este tipo de camisas é mais do que perfeito para criar combinações frescas e sofisticadas em dias mais quentes sem ter que mostrar os braços se você não gosta.