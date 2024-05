Elas são as 5 mulheres do zodíaco que não imploram por amizades e muito menos por amores

Elas são as 5 mulheres do zodíaco que não imploram amizades, muito menos amores

Muitas pessoas costumam suportar por amor, atenção ou apego em amizades e relacionamentos amorosos, mas no horóscopo há cinco signos que, quando dizem não, não há maneira de mudarem de ideia, pois são mulheres determinadas que não permitem que outros brinquem com seus sentimentos e valores.

Áries

Elas são mulheres com uma autoestima bastante alta, que quando sentem desprezo pela primeira vez não ficam para ver o que mais acontece. Elas apelam para as portas de emergência, que só se abrem em um sentido. Além disso, refletem sobre o ocorrido para não voltar a tropeçar no mesmo tipo de pessoas ou situações. Quando estão de bom humor, podem te dar uma segunda chance, mas se não for aproveitada, basicamente, você cai em seus "cemitérios pessoais".

Câncer

As mulheres nascidas em Câncer são determinadas, porque quando tomam uma decisão, especialmente de cortar relações de qualquer tipo, não há volta. Não haverá poder divino que as faça mudar de ideia, pois deram oportunidades suficientes para corrigir as coisas, redimir-se ou mudar, mas diante da apatia, preferem sair. Elas não imploram por mais uma segunda chance, nem por amor, nem por atenção.

Libra

São muito práticas, não perdem tempo com pessoas que sabem que não mudarão ou que não desejam ajuda, por isso não se preocupam em pensar nos outros. Vivem focadas em seus objetivos, aproveitam o tempo sozinhas para se divertir e se analisar. No entanto, quem ganhar sua amizade saberá que será para sempre e, acima de tudo, que a sinceridade estará em primeiro lugar, mesmo que signifique ouvir verdades cruas.

Sagitário

A dignidade não se negocia. Muitas pessoas costumam confundir sua bondade e espontaneidade com fraqueza, mas estão enganadas, pois são mulheres com uma grande força que as impede de se dobrarem tão facilmente. Se precisarem podar a árvore genealógica, elas o fazem, porque o sentimentalismo é deixado de lado quando se trata de priorizar seu bem-estar emocional e mental. Elas também costumam ser muito claras com aqueles que ousam ultrapassar seus limites, para minimizar sua audácia.

Peixes

Não é não, e as decisões são tomadas e fixadas com base em fatos irrefutáveis, é por isso que muitas pessoas as rotulam de odiosas, porque elas não permitem que outros se aproveitem de sua bondade e boas ações. Preferem passar longos períodos sozinhas do que mal acompanhadas, mas acabam encontrando aqueles que as valorizam, se entregam por completo, sem medo de nada. Para elas, a lealdade não tem preço. Antes de se envolver em discussões sem sentido, fecham a porta na cara para não abri-la novamente.