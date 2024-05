Como combinar os coletes boho, a tendência jovem e atraente que elevará o seu visual

Esta temporada é para reinventar nosso look com diferentes peças, então você deve aprender como combinar os coletes boho. Estes permitirão que você rejuvenesça e dê um ar diferente aos seus looks, mas sem adicionar muito tecido extra, sendo perfeitos até mesmo para os dias quentes de verão.

Sua versatilidade é outro grande ponto a favor, pois elevará tanto os looks de trabalho quanto os casuais ou até mesmo chiques, para aqueles dias especiais em que você vai a um encontro ou tomar uns drinks com as amigas.

Como combinar os coletes boho?

Segundo a Vogue, a melhor maneira de combinar os coletes boho é “com blusas leves ou camisetas básicas para um look fresco e descontraído. Opte por shorts jeans ou saias longas e vaporosas para manter o estilo boho. Complete o conjunto com sandálias ou botins, e adicione acessórios como chapéus de aba larga, colares compridos e pulseiras de contas”.

A ideia é manter a mesma estética da cabeça aos pés, mas se você quiser algo disruptivo em seu visual e que chame a atenção de todos, um colete boho pode ser uma opção. Afinal, eles são muito vistosos graças aos seus detalhes artesanais, franjas, bordados, estampas e cores alegres que refletem nossa personalidade.

Para equilibrar as proporções do visual, como os coletes boho costumam ser mais amplos e até oversized, você pode usar peças de cintura alta ou tops mais justos.

"Veludos, detalhes de crochê, bordados à mão e jacquards tradicionais. Existem tantos tecidos e técnicas para escolher, e essa é a força estética do colete boho. Nos atrai porque conta uma história, representando diversas culturas com suas texturas e cores, e com detalhes únicos que se tornam protagonistas sobre uma camisa leve ou um vestido vaporoso", afirmam, convidando-nos a adquirir pelo menos uma dessas peças.