Cinco características das pessoas que agregam valor e que você deve ter em sua vida

Reconheça com essas características as pessoas que podem adicionar coisas boas à sua vida

As avós sempre diziam: “Diga-me com quem andas e te direi quem és”, e isso certamente faz muito sentido agora que já é adulta, pois dependendo da companhia que tenha, as energias que te rodeiam e que tem podem vibrar mais positiva ou negativamente. Bem diz a crença de que atraímos o que somos e pensamos.

Por isso, em meio a tanto estresse e problemas, é importante ter como círculo de amigos pessoas que chegam à sua vida para somar, contribuir e ajudar a construir uma boa versão de si mesmo, que se alegrem com seus sucessos e apoiem nos desafios. O palestrante e mestre espiritual Fer Broca os chama de seres "flor", porque trazem muita vitalidade e cor.

No entanto, ele também afirmou que existem as "fogo", que se caracterizam por dramatizar cada acontecimento de suas vidas, são egoístas, carecem de empatia, veem problemas em vez de soluções, reclamam o tempo todo por tudo ou nada, estão sempre tristes ou desanimadas, chateadas ou resmungando. Além disso, costumam ser egocêntricas na desgraça, ou seja, estão sempre contando seus problemas e os delas sempre são mais fatais e importantes.

Ele explicou que muitas vezes na vida qualquer pessoa pode estar deste lado da calçada por várias circunstâncias da vida, mas cabe a cada um capacitar-se e tomar consciência para fazer dos seus dias algo muito melhor. Por isso, faz um apelo para sempre refletir sobre quem você é e em quem deseja se tornar.

Também contribuiu com características dessas pessoas que tornarão este mundo um lugar melhor para você e que, ao ressoar com suas vibrações, você também poderá atrair coisas boas para sua vida.

1. Cooperam: Pessoas bem intencionadas sempre perguntarão se você precisa de ajuda, estarão disponíveis quando precisar de algo, e isso não significa que sejam intrometidas, mas sim que estão dispostas a te dar uma mão para seguir em frente.

2. Estão presentes: não importa o quão longe estejam ou há quantos anos não se veem, elas vão te dizer que sempre estarão ao seu lado para te ouvir, porque você realmente importa para elas, vão te acariciar quando seu coração estiver apertado.

3. Trazem alegrias: Eles têm muito entusiasmo e energia, uma faísca que pode acender até mesmo aqueles que estão mais apagados, eles desfrutam da vida. Eles são sorridentes e empáticos.

4. Agradecem: são muito positivas, mas sem cair em excessos, por isso agradecem por tudo o que Deus lhes deu e pelo que lhes falta, pois é a partir daí que tiram forças para continuar e conquistar mais. Veem as coisas mais bonitas no meio da desgraça.

5. Sua presença constrói: são as pessoas que vão lhe dizer: “Como posso te dar uma ideia para melhorar, para que você cresça? Sempre estão conectadas para resolver.