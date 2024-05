As revelações do tarot desta última terça do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Algumas mudanças, embora às vezes difíceis, permitem que você siga em frente e perceba que o caminho que estava trilhando não era o certo.

Virgem

Seu esforço será valorizado e recompensado exatamente como você esperava. Não pare por aqui, siga em frente para um futuro melhor.

Libra

Encontre aquela pessoa que você acha que pode te ajudar e converse, desabafe, que vai te ajudar a ficar mais calmo e a pesar o bom e o ruim de suas decisões.

Escorpião

O tarot de hoje traz um importante alerta: você vai superar o momento sombrio que está passando. Portanto, fique tranquilo e aproveite.

