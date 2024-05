As revelações do tarot desta última terça do mês para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries

O tarot de hoje alerta para que não deixe alguém se afastar da sua vida por causa de caráter, seja mais gentil e cordial.

Touro

Tire da cabeça tudo o que te atrapalha para alcançar o sucesso. Não tenha medo de aplicar as estratégias que você vem montando com tanto esforço.

Gêmeos

Procure se encher dessa boa energia para que te incentivem a apresentar ideias e projetos que te permitam avançar financeiramente.

ANÚNCIO

Câncer

No relacionamento, é hora de segurar a mão do parceiro e viver juntos uma aventura que os ajude a se entenderem ainda mais, inclusive para empreenderem juntos

Com informações do site Nueva Mujer