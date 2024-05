5 perfumes com aromas de talco que são clássicos e duram por horas

Perfumes com aromas atalcados 2024 |

Se você é amante de aromas particulares, apresentamos os perfumes atalcados que são clássicos e que te farão sentir limpa por mais tempo. Embora tenham a fama de ser para mulheres mais velhas, a verdade é que se adaptam perfeitamente a todas as décadas da vida, transmitindo sofisticação onde quer que você vá.

Lembre-se de que a penteadeira ideal é composta por aromas de todos os tipos: desde doces, cítricos, gourmand, amadeirados e os envelhecidos, que permitirão que você escolha de acordo com o seu estado de espírito naquele dia.

Perfumes com aromas atalcados

Narciso Powder de Narciso Rodríguez

Vai cativar você com seu envolvente aroma amadeirado floral com um toque de talco que a torna uma fragrância delicada, irresistível e com muito destaque para o almíscar. É uma opção infalível que vai encantar a todos.

Flower de Kenzo

É uma fragrância atemporal que você deve ter sem falta para usar durante o dia ou compromissos casuais. Com seu aroma tão limpo e refrescante, fará você se sentir recém-banhada graças à dose de petitgrain, tangerina, pêssego branco, lírio e baunilha.

Girl of Now Shine de Elie Saab

Entre os perfumes com aromas atalcados, temos aqueles pertencentes à família olfativa Âmbar Floral. No entanto, ele se torna ideal para mulheres jovens com suas notas de saída de abacaxi, pistache, pera e tangerina.

Parisienne da Yves Saint Laurent

Se você prefere toques florais com detalhes em pó e amadeirados, temos esta fusão de rosa damascena, violeta, peônia, sândalo e almíscar que se tornará seu melhor aliado para qualquer reunião.

Petite Guerlain

Por último, os especialistas recomendam esta fragrância unissex feita à base de flor de laranjeira, mimosa e mel. Além disso, ela possui toques de almíscar branco e pistache, que se tornam o ponto de equilíbrio perfeito entre sofisticação e doçura.