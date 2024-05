O xamã mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Leão – Carta O Coala

Você tem uma estratégia ou precisa criá-la. É momento de valorizar as coisas boas e a alegria em sua vida para poder florescer ainda mais. Saiba aumentar sua felicidade e prazer com responsabilidade e planos duradouros, não apenas com o que é superficial.

Virgem - Carta A Estrela do Mar

Abra-se as infinitas possibilidades. Hora de superar os limites e sair da zona de conforto para conquistar seus sonhos. Novas perspectivas e inspirações nascem, assim como sua esperança e fé aumentam; tudo isso o colocará em um momento de muita intuição e poder de atração para conseguir o que deseja.

Libra – Carta O Cervo

Não tema e tenha a iniciativa de tomar as rédeas da sua vida e daquilo que importa. Lembre-se que esse é o momento de ser seguro, forte e também gentil, pois além de caminhar com confiança, assim poderá compreender os chamados que a vida tem colocado em seu caminho, seja por meio de intuições ou de outras pessoas.

Escorpião – Carta O Besouro

Você é pura magia e criação, por isso deve criar coisas novas e aquilo que sempre sonhou. Comece agora, com muita inspiração, segurança de si e criatividade, sem julgar você e suas ideias antes de colocar em prática. Coragem para se destacar!