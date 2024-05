Sapatos baixos e saias: como montar as melhores combinações para não parecer baixa e desproporcional

As saias ficam incríveis com saltos porque nossas pernas parecem quilométricas, mas você também pode conseguir um visual estiloso e elegante com sapatos baixos. Essa mistura é perfeita para dias quentes e com uma agenda movimentada, onde queremos estar bonitas enquanto nos sentimos confortáveis e frescas ao mesmo tempo.

ANÚNCIO

Para isso, podemos recorrer a sapatilhas, mocassins, oxfords, mules e outros tipos de sapatos baixos que adicionam toques de sofisticação e feminilidade a qualquer conjunto ou estilo, algo ideal para o dia a dia.

Como combinar sapatos baixos e saias?

Com meias

De acordo com a Vogue, “as meias são o acessório que elevarão o calçado para um look ainda mais definido”. Isso se refere ao ‘tenniscore’, ou ao estilo inspirado no tênis, onde saias plissadas ou semelhantes combinam bem com meias visíveis e mais altas do que o normal.

Recomendado:

Alfaiataria

Se quiser um acabamento mais chique e formal para ir ao trabalho ou a um compromisso formal, então os mocassins são para você. “Adicione um conjunto de alfaiataria de duas peças onde um blazer se transforma em uma saia e uma jaqueta curta. O look mais legal, definitivamente fora do esperado e do cotidiano”, apontam no mesmo meio.

Monocromático

Outro detalhe perfeito para combinar sapatos baixos e saias é apostar na tendência monocromática, que se caracteriza por vestir a mesma cor da cabeça aos pés, mesmo que em tonalidades diferentes. Isso te faz parecer sofisticada, magra e visualmente mais alta, então você não precisará de saltos para ganhar alguns centímetros a mais.

Com roupas de manga comprida

Se você usar uma saia curta, o ideal é criar um equilíbrio visual cobrindo mais a parte superior do corpo com um blazer, uma camisa de manga comprida, uma camisa de gola alta, entre outras peças. A ideia é que as pernas sejam as protagonistas, mas se a saia for comprida, então mostre mais na parte de cima.