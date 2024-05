Quer se manter jovem e com o cérebro a 100%? Estes são os hábitos que você deve começar a aplicar na sua vida

Assim como exercitar o corpo fisicamente é um hábito necessário para a saúde de qualquer pessoa, a saúde mental é igualmente importante e, acredite ou não, qualquer alteração neste último aspecto pode causar um envelhecimento precoce.

Há comportamentos cuja repetição diária afeta o desenvolvimento do cérebro e, embora inicialmente possam passar despercebidos, com o tempo podem ter consequências irreversíveis a nível mental.

Comportamentos que você deve eliminar da sua vida se quiser manter uma mente jovem

Embora seja verdade que à medida que as pessoas envelhecem, vão perdendo habilidades cognitivas, é importante ter em mente que existem alguns fatores que podem acelerar esse processo, por isso é melhor detectá-los a tempo, para moderá-los e evitar que afetem a saúde cerebral.

O professor Charan Ranganath, que dirige o Laboratório de Memória Dinâmica na Universidade da Califórnia e autor do livro ‘Por que nos lembramos: a nova ciência da memória’, falou sobre isso.

De acordo com o especialista, é possível prevenir o risco de experimentar esquecimentos em uma idade precoce por meio de certas mudanças no estilo de vida.

Não dormir o suficiente

Algumas pessoas se orgulham de dormir pouco e fazer muitas coisas, no entanto, o que o especialista em questão observou é que a falta de sono ou a má qualidade do sono acabam afetando a saúde mental.

E é preciso ter em mente que durante o sono, o cérebro consolida as informações aprendidas durante o dia, de modo que a privação deste pode impedir a realização desse processo essencial. Um estudo publicado na Nature Communications revela que dormir menos de seis horas por noite aumenta o risco de demência em 30% em comparação com aqueles que descansam sete horas ou mais.

Passar muito tempo sozinho

Um estudo realizado nos Estados Unidos, que examinou os cérebros de adultos saudáveis, descobriu que aqueles que experimentam sentimentos de solidão apresentam níveis elevados de amiloide cortical, um indicador usado no diagnóstico de demência.

É por isso que as relações sociais estimulam a memória, evitando que apareçam sintomas relacionados à perda de memória.

O melhor é a interação pessoa a pessoa, mas a comunicação online ou por telefone também é válida.

Ter um trabalho estressante

A Sociedade de Alzheimer alerta sobre os riscos do estresse excessivo, indicando que, embora um certo nível de estresse possa ser benéfico, o excesso pode ter consequências problemáticas.

Além de perturbar o sono, afetar a saúde da pele e a saúde mental, o estresse pode causar uma contração do cérebro, de acordo com especialistas, pois durante os períodos de estresse, o corpo libera o hormônio cortisol, que está associado a episódios de ansiedade, depressão e demência.

Passar muito tempo no celular

De acordo com o The Sun, uma pesquisa global realizada em 2023 revela que as pessoas passam aproximadamente sete horas por dia na frente de uma tela, um número que poderia ser ainda maior. Esse hábito está gerando um fenômeno conhecido como ‘demência digital’, que embora não seja oficialmente reconhecido como uma condição, descreve problemas como perda de memória de curto prazo, esquecimentos, entre outros, atribuídos ao uso excessivo da tecnologia.