Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta A Bruxa

Você tem tudo ao alcance pare realizar seus objetivos ou reconstruir a sua vida como for preciso. É hora de dar ouvidos a intuição e sabedoria adquirida, sem esquecer que tentações e erros do passado podem voltar como uma prova para testá-lo. Use seu poder e suas ferramentas para seguir em frente com confiança.

Touro - Carta A Força

Os problemas podem ser domados de uma maneira que você chegará a se surpreender. Não existem dificuldades extremas agora, mesmo que as dificuldades sejam grandes, existe leveza, esperteza e instinto para superar os obstáculos. A lealdade também estará ao seu lado para poder auxiliar positivamente nesse momento.

Touro – Carta A Grande Mãe

Momento de muita introspecção, pois algo grande está sendo gerado dentro de você e dará frutos importantes. Compreenda que a vida é um ciclo e tire o melhor dessa etapa, com a graça de uma jovem, a paciência de uma mãe e a sabedoria de uma avó. Respeite a colheita e tenha sempre calma para refletir.

Gêmeos – Carta O Andarilho

Momento de finais e de inícios em sua vida. É preciso desapegar e olhar para frente, pensando assim no caminho a seguir. Sua liberdade é construída e reafirmada agora, portanto siga seus sonhos e caminhe até o futuro. O passado não será mais a corrente que o ata ao mesmo lugar.

Câncer – Carta Merlim

A intuição está em falta, principalmente sobre o caminho que você deve seguir e as feridas que deve curar. A transformação e evolução está em suas mãos, assim como o poder de atrair e também de prever algumas situações. Não se deixe levar pelas ilusões e busque sua proteção, agindo sempre com o bem.