Horóscopo de hoje e as energias positivas que a Lua Crescente atrai nesta quarta-feira, 15 de maio

Áries

Há uma proposta vinda de terras distantes que lhe trará tranquilidade, mas avalie-a com cuidado, pois você terá que tomar uma decisão que mudará sua vida. No amor, sua vida amorosa se anima e melhorará muito se você decidir finalmente levar a relação a sério.

Touro

Tudo o que tem planejado para levar adiante o seu trabalho tem boas perspetivas e muito sucesso. Por isso, mãos à obra para que tudo seja muito rápido. No amor, quer experimentar coisas novas, mas o medo não te deixa. É hora de sair e mudar a sua vida.

Gêmeos

As portas se abrem no seu trabalho para uma promoção ou para um cargo melhor e será uma fase de muito sucesso e boas ganancias. No amor, um convite do seu parceiro(a) alegrará o seu dia, então aproveitem ao máximo este momento de intimidade e transbordem paixão para celebrar.

Câncer

Esta é uma oportunidade que não pode deixar escapar, pois o seu objetivo é crescer e vai consegui-lo se colocar todo o seu empenho e esforço. No amor, o que deseja com o seu parceiro está materializando, embora, claro, nem tudo seja como pensava. Aproveita a estabilidade para se organizar bem.

Leão

Está num momento de grande expansão profissional. Aproveita para propor novas ideias e estabelecer parcerias que serão benéficas no futuro. No amor, a vida está te dando uma surpresa que te fará viver momentos íntimos agradáveis. O pior da relação já passou.

Virgem

É o melhor momento para iniciar um novo ciclo no plano profissional e depende de você torná-lo positivo. Mude a atitude, se encha de energias positivas para progredir. No amor, a sua família precisa que demonstre o quão importantes são na sua vida. Partilha com eles os seus sucessos e tristezas.

Libra

Feche ciclos do passado e se abre a novas possibilidades. Aceite o que te oferecem no plano laboral, pois te fará muito bem. No amor, a alegria te ajudará a ver a sua realidade amorosa com uma abordagem mais positiva. É hora de tomar decisões com o seu parceiro para planejar o futuro.

Escorpião

Você tem em sua cabeça que não pode resolver as coisas a tempo, livre-se desse pensamento e mude sua atitude para ser positiva. No amor, seu parceiro pede um tempo para refletir sobre o relacionamento. Você sabe muito bem que isso significa uma separação. Então, corte isso de uma vez por todas.

Sagitário

As coisas vão mudar para melhor, mas você precisa se cercar de pessoas com energias positivas para avançar. Afaste o que te faz mal na sua vida. No amor, respire fundo, deixe de lado suas ideias tristes e assuma o controle da sua vida amorosa. Você vai se surpreender com sua reação diante de uma notícia familiar.

Capricórnio

Está esperado ser reconhecido pelo que tem feito para levar adiante o trabalho, e embora haja reconhecimento, não está satisfeito. Tenha paciência e lute pelo que quer. No amor, aceite as pessoas como são, não seja tão exigente, pois pode estar perdendo alguém muito especial com quem poderia ter um futuro promissor.

Aquário

Você tem muitas coisas pendentes que estão te deixando estressada. Tudo na vida tem uma solução e passa por se organizar para que a vida mude como você deseja. No amor, sua relação está passando por algumas dificuldades financeiras. Fique tranquila, juntos vocês conseguirão resolver isso. Só precisam ter paciência.

Peixes

Você sairá de situações legais complicadas, mas para isso deve ter cuidado com o que assina. Não permita que pessoas negativas cerquem sua vida. No amor, em breve conhecerá alguém que o surpreenderá. Não conseguirá resistir às diversões, mas procure não exagerar demais.