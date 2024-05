Gym-sutra: a técnica para se conectar com seu parceiro e treinar o corpo ao mesmo tempo

O sexo no casal é tão vital quanto o amor, a confiança e a comunicação, por isso é importante manter um adequado bem-estar sexual. Por isso, alguns especialistas no assunto agora têm apostado no Gym-Sutra (ginástica e kama sutra), ou seja, que o casal não apenas desfrute de um encontro carnal, mas também aproveite para tonificar e fazer alguns exercícios.

Sem dúvida, durante o sexo todos os músculos entram em ação, o que pode resultar na queima de até 100 calorias, dependendo da intensidade da atividade física, de acordo com a revista da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM Global.

O Gym Sutra é uma combinação dos termos ‘gym’ (academia) e ‘Kama Sutra’, referindo-se à prática de exercícios eróticos em casal durante a atividade física ou exercício. Essa prática se baseia na ideia de incorporar movimentos sensuais e eróticos durante o treinamento físico, o que pode aumentar a conexão emocional e sexual entre os parceiros.

Sexo Gym Sutra, para ter prazer e tonificar os músculos (Imagen de Yanalya en Freepik)

A ideia por trás do Gym Sutra é aproveitar a energia, o contato físico e a intimidade compartilhada durante o exercício para estimular a libido e melhorar a conexão sexual entre os parceiros. Algumas maneiras pelas quais o Gym Sutra pode influenciar o exercício erótico em casal incluem:

A sexóloga Analía Pereyral explicou ao portal ¡Oh, La lá!, que “através de técnicas de tonificação muscular, relaxamento e respiração, é possível melhorar o desempenho geral do corpo e, em particular, o funcionamento genital. Ao mesmo tempo, através do trabalho mental e espiritual, podemos alcançar a observação consciente”.

E recomendou algumas posições, como a de elefante, na qual a mulher, de pé e com as pernas abertas em paralelo aos ombros, deixa cair o tronco para frente para tocar o chão com as mãos, enquanto o homem de pé a penetra segurando-a pela cintura. Pereyral assegura que com esta posição, a garota alonga os músculos das pernas e da região lombar.

Entre as vantagens do Gym-sutra destacam-se o facto de que fazer exercícios em casal requer proximidade física e comunicação, o que pode fortalecer o vínculo emocional e a intimidade entre os parceiros. Além disso, incorporar movimentos sensuais e eróticos durante o exercício pode aumentar a excitação sexual e despertar o desejo entre os casais.

O exercício físico regular pode melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a resistência e fortalecer os músculos, o que pode resultar em melhor desempenho sexual. O Gym sutra oferece a oportunidade de explorar o corpo do parceiro de maneira nova e divertida, o que pode ajudar a descobrir novas zonas erógenas e melhorar a comunicação sexual. Isso é de grande ajuda para o casal.