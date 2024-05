Gloss para unhas: 5 ideias para aderir à manicure mais brilhante da temporada

Até agora em 2024, as tendências de moda têm favorecido as manicures brilhantes, glamorosas e com relevo, e tudo indica que assim continuará pelo resto do ano.

ANÚNCIO

Uma delas são as deslumbrantes unhas lip gloss, uma tendência irmã da manicure brilhante, mas mais minimalista que recria o acabamento luxuoso e brilhante do clássico gloss nos lábios nas unhas.

A manicura usa a unha natural como base e a reveste com uma fina camada de brilho com um leve tom rosa para obter o acabamento glossy e levemente transparente que a caracteriza.

Recomendado:

Pode ser usada em sua forma mais clássica, mas também decorada com alguns elementos como brilhos. No entanto, não importa a versão que você queira experimentar, as unhas naturais devem estar perfeitas.

E é que elas são as estrelas do mani lip gloss. Por isso, as condições das mesmas devem ser preferencialmente ótimas; ou seja, devem estar muito bem lixadas, polidas e extremamente limpas.

Ideias de unhas lip gloss para experimentar a tendência

Se depois de saber de tudo isso você quiser apostar nas unhas lip gloss, continue lendo para encontrar cinco designs desta manicure para se inspirar a experimentar a tendência nesta temporada ou na próxima.

Unhas lip gloss nude

Uma maneira infalível de aderir à tendência de unhas lip gloss é em sua versão clássica e nude. Não importa o comprimento ou forma, o resultado é extremamente limpo e combina com todos os tipos de looks.

As unhas 'lip gloss' é uma das grandes tendências de 2024 | (Instagram)

Unhas lip gloss roxo

Se você gosta de unhas elegantes e limpas, mas com um pouco de cor, pode experimentar estas unhas com brilho em lilás. O acabamento brilhante nessa cor é chamativo, mas de uma maneira bastante discreta.

As unhas 'lip gloss' é uma das grandes tendências de 2024 | (Instagram)

Unhas lip gloss ombré

O acabamento ombré é outra grande tendência em manicure este ano. Por isso, uma ótima opção para adotar as unhas lip gloss é com um tom degradê. Assim como neste exemplo em rosa ombré.

As unhas 'lip gloss' é uma das grandes tendências de 2024 | (Instagram)

Unhas lip gloss curtas

As unhas com lip gloss podem ser usadas em qualquer comprimento e forma de unhas, mas certamente parecem mais sofisticadas e polidas nas curtas. Como estas criadas pela manicure Mateja Novakovic.

As unhas 'lip gloss' é uma das grandes tendências de 2024 | (Instagram)

Unhas lip gloss rosa bebê

O ‘baby pink’ é uma das cores da moda desta temporada. Por isso, é uma ótima ideia exibir as unhas ‘lip gloss’ nessa cor, como neste exemplo publicado pelo The Mani Club.