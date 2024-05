Costuma falar sozinha consigo mesma? Saiba o que isso significa, de acordo com a psicologia

O hábito de falar sozinho é mais comum do que se pensa; no entanto, a maioria das pessoas que têm solilóquios com frequência nunca irá admitir, principalmente por vergonha.

ANÚNCIO

E é que existe um estigma em torno do ato de conversar ou refletir em voz alta e sozinho. No entanto, esse hábito tem um significado muito mais profundo, de acordo com a psicologia.

O que significa falar sozinha em voz alta?

De acordo com o Terra, os psicólogos afirmam que as pessoas que falam sozinhas regularmente têm um traço em comum. A prática começa com uma voz interna que serve como guia de comportamento.

Recomendado:

Com o passar do tempo, a atividade começa a aumentar ao ponto em que a pessoa começa a falar sozinha e desenvolve conversas consigo mesma sobre uma variedade de temas e situações.

Muitos consideram esse hábito um sinal de deterioração da saúde mental, mas o uso de palavras na segunda ou terceira pessoa tem amplos benefícios para o bem-estar de nossa mente.

E é que, quando falamos com nós mesmos em momentos de raiva ou ensaiamos um discurso sozinhos, a memória melhora, a concentração aumenta e a segurança em si mesmo e a criatividade se fortalecem.

Falar sozinha é uma prática bastante comum hoje em dia | (Pexels)

Além disso, a ‘fala autodirigida’ é considerada um indicador de grande inteligência na psicologia. Portanto, falar consigo mesmo de vez em quando não deve ser visto como um ato preocupante.

De acordo com a fonte citada anteriormente, outros benefícios de praticar esse hábito regularmente são o progresso da motivação e o fortalecimento na busca de metas.

Além disso, garante que também melhora a capacidade de refletir diante de situações complexas; no entanto, se algo realmente te preocupa, sempre é melhor procurar um especialista em saúde mental.