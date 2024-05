Como combinar a saia de tênis: a tendência que vai prevalecer até dezembro de 2024

Não importa se você não viu ‘Challengers’, o novo filme de Zendaya. O que está em alta agora é o ‘tenniscore’, a tendência em que a saia de tênis é a peça principal e que foi impulsionada pelo personagem da atriz, mas também por outras influenciadoras que resgataram a poderosa saia plissada.

Foi um clássico no início do milênio e, assim como as calças de cintura baixa ou os cortes de cabelo em camadas, estão de volta para nos dar um visual feminino, versátil e esportivo, que se impõe em nossos looks casuais.

Como combinar a saia de tênis em 2024?

Em monocromático

De acordo com o Hola, uma maneira de elevar nosso visual e parecer sofisticadas, sem deixar de lado essa audácia jovial, é através de looks monocromáticos que tendem a nos alongar, estilizar e até visualmente emagrecer. “Quer seja para usar sua saia com um blazer ou jaqueta, aposte em uma peça em um tom semelhante para um efeito limpo”, dizem.

Se for um evento mais formal, ou um encontro, você pode adicionar um par de meias pretas para maior sofisticação e tranquilidade da sua parte.

Com um suéter

Muito mais parecido com a estética do 'tenniscore' clássico, vai te dar um ar de luxo discreto, sem precisar recorrer às grandes marcas. A chave dessa escolha é que se gera um equilíbrio visual correto onde suas pernas ganham destaque e você cobre pele suficiente na parte superior, então você não fica muito exposta, mas sim perfeitamente equilibradas suas proporções corporais.

Com tênis brancos

Por outro lado, a mesma fonte aponta que é um acerto ir no modo ‘esporte’ da cabeça aos pés. “Elas são uma ótima opção para os dias quentes e perfeitas para aqueles dias cheios de compromissos, combine-as com um par de tênis e uma jaqueta bomber e está pronto!”, confirmam.