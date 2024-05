Boardroom bob: o novo corte de cabelo que está fazendo sucesso entre mulheres

Se já experimentou todos os cortes de cabelo e não sabe que outro estilo tentar, recomendamos o boardroom bob, um penteado que está fazendo sucesso em 2024 entre as mulheres que ultrapassaram os 40 anos, pela sua combinação de sofisticação e modernidade.

ANÚNCIO

Se a própria Sydney Sweeney experimentou, é por uma grande razão, já que se inspira no clássico e atemporal, mas com certos detalhes que realçam os traços e o tornam muito fresco.

O corte de cabelo boardroom bob que rejuvenesce e estiliza

De acordo com Telva, o boardroom bob “é o corte de cabelo na altura dos ombros ideal com volume na raiz, que pode ser usado com o cabelo dividido para o lado. É um corte bob na altura da mandíbula ou logo abaixo com uma graduação suave”, perfeito para cabelos lisos, ondulados ou cacheados.

Recomendado:

Porém, os especialistas recomendam dedicar alguns minutos por dia para estilizá-lo com “a ponta com volume e movimento, o corte se move criando uma bela sensação de ter volume”, o que fará com que você pareça quase algo saído da velha Hollywood.

America Ferrera, Florence Pugh, Zendaya e Gigi Hadid são algumas das que também o usaram em determinados momentos de seu estilo e aparições no tapete vermelho, que usam spray na raiz para dar volume.

“Este toque faz com que a forma do bob permaneça intacta. Para consegui-lo, você pode usar um spray de volume antes de secar o cabelo, o que proporcionará uma altura uniforme. Para alcançar o sofisticado boardroom bob, como último passo, deve-se usar a risca do cabelo de lado, embora não seja obrigatório”, afirma a mesma fonte, nos motivando a fazer a mudança em nosso cabelo.