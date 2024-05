As revelações do tarot desta quarta-feira (15) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão

Não se deixe manipular por ninguém, diz a carta “Sol” no horóscopo do tarot, seja autêntico e busque sempre os seus ideais. Esta carta também recomenda que você faça uma caminhada ao sol e tenha mais contato com a natureza para se sentir mais forte.

Recomendado:

Virgem

A carta “A Carruagem” do tarot diz que você está no momento perfeito para crescer e ser alguém na vida. É hora de pensar mais no seu futuro e deixar para trás as pessoas tóxicas que o impedem de seguir em frente. Supere seus limites, não tenha medo de ir mais longe.

Libre

No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Julgamento”, o que implica que você conseguirá resolver pendências. Chegou a hora de você fechar ciclos, libertar sua mente de fardos e focar nas coisas novas que ainda estão por vir. Mantenha a discrição no local de trabalho, alguém próximo a você pode estar tramando algo contra você.

Escorpião

Você recebeu o “Ás de Ouros”, e essa carta no tarot traz abundância e oportunidades no ambiente de trabalho, não tenha medo de dar aquele passo que você tanto deseja e empreender novos projetos. É hora de materializar seus sonhos e alcançar o sucesso que você merece.

Com informações do site Nueva Mujer