As famosas marcas que se recusaram a vestir Zendaya

O caminho para o estrelato na indústria da moda pode estar repleto de desafios e rejeições, mesmo para uma artista talentosa e versátil como Zendaya. Ao longo de sua carreira, ela contou com o apoio inabalável de seu estilista e amigo próximo, Law Roach, que foi fundamental na criação de seu estilo icônico. No entanto, essa jornada rumo ao topo não foi isenta de obstáculos, especialmente quando se trata de obter o reconhecimento das grandes casas de moda.

Em uma entrevista reveladora no podcast 'The Cutting Room Floor', Law Roach compartilhou detalhes sobre as dificuldades que enfrentaram ao tentar colaborar com algumas das casas de moda mais prestigiosas do mundo. Nomes como Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino e Dior foram mencionados como aqueles que inicialmente se mostraram relutantes em vestir Zendaya, argumentando que ela ainda não havia alcançado maturidade suficiente em sua carreira.

Zendaya hoje em dia é um dos ícones da moda mais importantes

A rejeição dessas assinaturas não passou despercebida para Roach, que não só se lembra disso, mas também considera como uma afronta que não esqueceu. Apesar dos desafios iniciais, tanto ele quanto Zendaya perseveraram, demonstrando ao longo do tempo seu valor e sua capacidade de influenciar o mundo da moda.

"Ela ainda nunca usou Dior em um tapete vermelho. Ela ainda nunca usou Chanel em um tapete vermelho. Ela ainda nunca usou Gucci em um tapete vermelho: em nenhuma imprensa, em nenhuma aparição, nunca. Nunca", disse Roach no podcast. "A primeira vez que ela usou Valentino em público foi quando tinha um contrato."

Continuou: “Quando disse: ‘Se você disser não, será um não para sempre’, isso soou verdadeiro por muito, muito tempo”.

É importante destacar que, apesar das negativas iniciais, Zendaya e Roach não se deixaram vencer. Através de sua determinação e visão, conseguiram estabelecer seu próprio caminho na indústria, aproveitando cada oportunidade, seja em editoriais de moda ou contratos, para consolidar sua presença e deixar uma marca indelével.

À medida que Zendaya continua conquistando novos territórios na moda e no entretenimento, sua parceria com Law Roach continua sendo um exemplo inspirador de colaboração, dedicação e resiliência. Embora as portas de algumas casas de moda possam ter se fechado no passado, sua ascensão imparável demonstra que o verdadeiro talento sempre encontra seu caminho em direção à luz.