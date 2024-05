As blusas de manga japonesa serão tendência

Às vezes, um simples detalhe pode fazer a diferença em um look normal, seja adicionando pequenos detalhes com acessórios, peças divertidas ou blusas com detalhes que ajudam a elevar seu look com muito pouco esforço, e é aí que reside o poder da manga japonesa.

Desde o início de 2024, o auge do estilo 'coquette' propunha o uso de roupas românticas que incluíssem laços, fitas, rendas e certas pregas que permitiam às mulheres explorar um lado ultrafeminino; no entanto, ao longo dos meses, pudemos ver como essa tendência se transformou, propondo conforto sem a necessidade do uso de muitos elementos.

Blusas de manga japonesa Pinterest (Pinterest)

A cultura japonesa contribuiu muito para a moda e beleza, com algumas de suas técnicas e cortes de roupas sendo replicados para o streetstyle, emulando parte de suas vestimentas tradicionais. Esta é a razão pela qual há um tipo de blusa que será a sensação em 2024 por adicionar glamour, modernidade e elegância ao seu estilo, e é um fato, precisamos falar sobre ela.

Como são as blusas de manga japonesa?

As blusas de manga japonesa imitam o kimono, que é a peça tradicional da terra do sol nascente, caracteriza-se por suas mangas largas e quadradas que vão se ampliando progressivamente do braço até as mãos.

Não deve preocupar-se tanto com os elementos ou estampas que a blusa tenha, pois o que a define é o tipo de manga, embora seja possível encontrá-la em cortes amplos ou retos, o que também ajuda a favorecer a figura. Além disso, entre seus benefícios está o fato de algumas possuírem laços ao redor da cintura, destacando essa área e estilizando a figura.

Além disso, é um fato que as mangas serão as protagonistas, então com uma única peça você poderá alcançar um dos looks mais elegantes em poucos minutos. Não se preocupe, pois é um tipo de blusa atemporal, adequada para climas quentes ou frios, sendo crucial o tipo de tecido para se adaptar a qualquer estação.

Como combinar blusas de manga japonesa?

Se você também gostaria de aderir a este tipo de peça com tons orientais e glamorosos, então entre as dicas que você deve levar em consideração é que elas ficam perfeitas com jeans para um estilo confortável, mas também podem ser combinadas com calças de alfaiataria, que são uma das tendências mais fortes, sendo tão casual ou formal quanto você precisar.

Adicione ao seu look casual uma blusa de manga japonesa com jeans e acrescente uns sapatos pumps ou de saltos quadrados pequenos, estará pronta para parecer glamorosa sem precisar investir muito tempo pensando em acertar um visual elegante.

Se, por outro lado, estiver à procura de um visual elegante, combine blusas de manga japonesa com texturas como cetim ou veludo, e combine com peças inferiores como calças ou saias de efeito pele, terá um visual noturno, sexy e elegante pronto.

Para um jantar noturno e elegante, chame a atenção com uma blusa de manga japonesa combinada com peças statement como calças ou saias metalizadas, lembre-se que para criar harmonia é necessário combinar neutros com estilos chamativos.

Dê um toque elegante ao seu visual de escritório com uma blusa de manga japonesa, adicione um jeans escuro ou calças formais, você parecerá uma verdadeira especialista em moda. Aqui está um exemplo chique que você não vai querer perder.

Para um visual casual, os jeans não podem faltar. Para esse tipo de blusa, os que melhor se encaixam são os retos ou skinny, você terá um visual pronto para o dia sem perder o glamour.