Adeus jeans! As calças camufladas roubam a cena: assim você pode usá-las sem perder o estilo

Cansada de jeans? Então as calças camufladas prometem ser sua peça favorita para dar um toque divertido ao seu guarda-roupa, já que são uma peça statement que não precisa de muitos elementos para se destacar. Dê uma chance a elas, aqui vamos te ensinar a usá-las como uma verdadeira expert em moda.

ANÚNCIO

Os estilos nostálgicos tornaram-se o pão de cada dia nos looks do streetstyle, trazendo de volta tendências que um dia vimos em celebridades como Paris Hilton, Avril Lavigne, Lindsay Lohan ou Britney Spears, que cada uma, à sua maneira, nos deixou um legado que permanece presente nos guarda-roupas, especialmente neste 2024.

Calças de camuflagem Pinterest (Pinterest)

Mas desta vez não nos concentraremos em estilos coquetes, femininos ou muito românticos, pelo contrário, trata-se de um conjunto que grita poder e que acrescenta muito caráter às mulheres que se atrevem a adicioná-lo aos seus looks. Aqui estão algumas considerações para que possa usá-lo da forma mais elegante, se é daquelas que procura parecer toda uma especialista em moda.

Recomendado:

O que são calças camufladas?

Para falar das calças 'camuflagem', é preciso lembrar daqueles visuais descontraídos que Avril Lavigne nos presenteou com suas famosas calças cargo e blusas de alças que não apenas criavam um visual rebelde e poderoso, mas também chique, que muitas pessoas tentaram replicar no início dos anos 2000.

Embora por um tempo tenham ficado guardados no armário, chegou a hora de tirá-los do pó, e desta vez eles retornam com mais força para mostrar que podem ser mais versáteis e elegantes do que pensamos, além disso, é uma peça que foi reinventada para que você se atreva até mesmo a usá-la no escritório, sem dúvida será a nova obsessão deste 2024.

As calças camufladas são aquelas que possuem um padrão militar, geralmente de cor verde-oliva. Elas podem ser combinadas com tudo e farão você parecer ótimo.

Se ainda não está convencida de usar essas famosas calças, aqui estão algumas ideias de looks que provavelmente vão te fazer mudar de opinião, vai parecer elegante e chique, além de conseguir um dos outfits mais chiques.

Um look muito sexy!

Se quiser um look chique e sensual, combine umas calças cargo com estampa militar ou camuflada, juntamente com sandálias de salto alto e um body justo ao corpo, neste caso, um com recortes, e complemente com uma jaqueta estilo motociclista de cor semelhante.

Pronta para o escritório

Combina umas calças de camuflagem retas ou skinny e combine com blusas de cores lisas, neste caso uma básica branca, e complemente com botins.

Com botas de combate

Adicione umas botas de combate às suas calças camufladas e complemente com um top justo em cores neutras, capturando a vibração poderosa e rebelde deste tipo de peça de uma forma glamorosa.

Com tênis e espartilho

Ao combinar suas calças camufladas com um espartilho, você dará um toque sexy e glamouroso ao seu visual. Para algo mais confortável, adicione tênis e você terá um visual pronto para sair à noite com amigos.