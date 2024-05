A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Lua

A sorte está ao seu lado e é preciso começar a realizar aquilo que deseja com muito foco e fé. Não se deixe levar por impulsos e ilusões que só absorvem sua energia positiva da sua vida ou de outros envolvidos, pois as consequências podem chegar rapidamente. É hora de colher o que planta.

Capricórnio - Carta do Diabo

Hora de saber se proteger e se defender do ataque de outras pessoas ou de quem pode elaborar armadilhas em sua vida. Injustiças e calunias podem vir à tona, assim como obsessões que atrapalham sua energia. Não deixe que a frustração por não se achar capaz para lidar ou alcançar algo muito desejado tome conta e lute pelo bem.

Aquário – Carta O Pendurado

Saiba ser mais calmo e calculista para formar seu caminho e percorrer sua trajetória. Lembre-se que é importante manter o equilíbrio e compreender que tudo tem seu tempo, mas também é fundamental colocar iniciativa para começar a realizar os planos e iniciar os projetos de verdade. Coragem para tornar os sonhos realidade!

Peixes – Carta da Torre

Mais razão e menos coração. Apenas sua racionalidade e esperteza podem ajudar a lidar com finalizações ou afastamentos. Use a sabedoria que ganhou com o crescimento e compreenda que é preciso ser astuto, mas também otimista para olhar para frente e enfrentar os desafios com coragem.