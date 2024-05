Ritual para se conectar com os Pretos Velhos neste 13 de maio

Hoje, 13 de maio, é o Dia dos Pretos Velhos, entidades cultuadas em religiões de matriz-africana.

Essas entidades são conhecidas por seu profundo conhecimento espiritual e habilidades de cura, como detalhado pelo site Terra.

Além disso, são vistos como sábios e conselheiros espirituais, que possuem uma energia de sabedoria e amor.

Pela data, hoje é o dia propício para a conexão. Confira um ritual que é recomendado pelos praticantes:

Magia para se conectar com os Pretos Velhos

Acenda a vela em seu altar ou local onde você costuma fazer orações e posicione a xícara de café ao lado dela.

Em seguida, faça a saudação “Adorei as almas!”, feche os olhos e eleve o pensamento a Deus, aos Orixás.

Peça a licença e a benção dos Pretos e Pretas velhas e faça seus pedidos. Converse com eles utilizando seu coração e seus sentimentos mais sinceros. Quando a vela se apagar, descarte no lixo e o café, na terra (caso não puder, no ralo mesmo).

Separe uma xícara apenas para fazer a sua entrega aos Pretos Velhos. Por isso, ela vai se tornar um objeto sacralizado, sendo apenas em seus rituais, tornando-se um instrumento para a sua conexão, entrega e uma maneira de separar o sagrado do profano.

Ou seja, de uma xícara que é utilizada no dia a dia para uma utilizada para um ofício sagrado.

