Perfumes que as famosas usam para se sentirem seguras de si mesmas: elas os usam no tapete vermelho

Se quiser saber como cheiram as famosas quando passam pelo tapete vermelho, é a estes perfumes que elevam a autoestima e a segurança delas durante esses eventos onde todos os olhares estão voltados para elas. Além disso, a qualidade deles faz com que o aroma perdure ao longo das horas, independentemente do suor ou do contato com outras pessoas.

Por esse motivo, são alternativas que não podem faltar, especialmente nos meses mais quentes do ano, para estarmos sempre impecáveis.

Que perfumes as famosas usam no tapete vermelho?

Dylan Blue, da Versace

De acordo com a Glamour, esta alternativa é digna da própria Zendaya. Manifesta sensualidade graças às suas notas de saída de sorvete de maçã, groselha, menta e flores silvestres que dão lugar ao aroma de rosas e jasmim. Seu toque final de patchouli é simplesmente cativante.

Dolce Shine, da Dolce&Gabbana

Por outro lado, esta criação da marca italiana é usada com orgulho por Gigi Hadid. A fragrância é inspirada na primavera, unindo manga com marmelo, flor de laranjeira, madeiras brancas e sândalo australiano. O rastro que deixa é forte e fará você se destacar onde quer que vá.

Jasmin Au Soleil, da Versace

Por outro lado, entre os perfumes usados pelas famosas no tapete vermelho, temos este, um dos favoritos de Lana del Rey, que "envolve os sentidos com sua deliciosa mistura de jasmim indiano, cera de abelha, tabaco, cedro, limão e feno. É um aroma único, elegante e cativante", descreve a mesma fonte.

Wild Rose, da Coach

Se você gosta de aromas frutados como Dove Cameron, então esta fusão de groselha vermelha, bergamota, rosa, jasmim, fava tonka e musgo é perfeita para você. É feminina e poderosa, sem deixar de lado a sofisticação.

I Want Choo Forever, por Jimmy Choo

Por último, temos estes acordes doces, baunilhados e amadeirados que Emma Chamberlain usou. Foi criado com licor de cereja preta, baunilha absoluta, jasmim árabe e amêndoa amarga.