Evite erros de moda ao escolher sapatos que não combinam com jeans skinny

Sapatos que não combinam com jeans skinny

Acreditamos que as skinny jeans combinam com tudo, e embora seja parcialmente verdade porque são muito versáteis, é melhor não combiná-los com esses sapatos para evitar errar.

ANÚNCIO

Precisamente essa razão os tornou nossos favoritos ao longo dos anos, pois estiliza, disfarça a barriguinha, ajuda a parecer a cintura mais fina, alonga as pernas e muito mais. Por sua forma ajustada no tornozelo, é melhor combiná-los com peças volumosas e oversized na parte superior, mas evitando esse calçado.

Sapatos que não combinam com skinny jeans

De acordo com Clara, uma das alternativas que você deve evitar a todo custo são os tênis chunky, pois “eles terão uma presença visual muito forte e vão realçar mais a sua horizontalidade em vez da verticalidade”. Opte por tênis brancos sem tanta plataforma e com um estilo esportivo mais clássico, que gere sobriedade nos seus looks.

Recomendado:

"Se você tem quadris largos, cuidado com as botas de cano alto ou over-the-knee, pois farão um corte visual que distorcerá e ampliará mais sua figura", recomendam, optando melhor por botas de cano baixo e dobrando a barra das calças skinny.

"O efeito com sapatos ou sandálias de salto muito alto e fino não resultará muito harmonioso e parecerá menos elegante", aconselham, apesar de ser a escolha preferida de muitas celebridades e influenciadores através de saltos agulha.

O que é verdade é que se deve evitar botas altas muito apertadas que criam rugas e demonstram desconforto ao calçá-las. Se a altura das skinny jeans cobrir detalhes do seu calçado, então é melhor não combiná-las.

“Por exemplo, se tiverem detalhes de joias ou tiras no tornozelo ou que até subam pela perna, nesse caso a calça skinny deve ser cropped ou procurar outro tipo de calça mais curta para usá-la confortavelmente”, apontam.