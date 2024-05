Descubra as 3 marcas de maquiagem nacionais mais populares do momento

Maquiagem é um item praticamente indispensável na bolsa de muitas mulheres. De um simples batom até bases elaboradas com proteção solar, diversos são os itens que fazem sucesso. Quando o quesito são as marcas de confiança, muitos citam direto as marcas de reconhecimento internacional, mas o crescente movimento de marcas nacionais no mercado da beleza vem chamando a atenção, principalmente dos adeptos das marcas eco-friendly.

Separamos uma lista com 3 marcas brasileiras para ficar de olho e que prometem lançamentos acessíveis e de grande qualidade para o público. Confira:

Vizzela Cosméticos

Uma das marcas que caiu nas graças dos consumidores brasileiros é a Vizzela Cosméticos. Criada no Brasil com a missão de se tornar a maior marca de cosméticos nacional, a Vizzela conquistou os consumidores com seu design jovem e irreverente. Além de oferecer produtos de alta qualidade, a marca traz os selos de “cruelty-free e vegan”, e “paraben free” em seus produtos. Como destaque, a máscara “No Panda” é um dos produtos mais conhecidos e indicados da marca.

Recomendado:

Bruna Tavares

Outra marca nacional que também carrega o selo “cruelty-free” e caiu nas graças dos brasileiros é a Linha Bruna Tavares, que foi criada no ano de 2016 focando no mercado de maquiagens de alta performance. Conhecida por produtos de grande qualidade, considerados tão bons quanto os de marcas de renome internacional, a marca conta com produtos que vão desde a preparação da pele até a finalização da make. Como destaque, listamos o mais recente collab da marca em parceria com a animação Wish, da Disney.

O Boticário

E quando o assunto é o mercado nacional da beleza, O Boticário não pode ficar de fora. Uma das marcas mais tradicionais do país é também uma das mais completas, passando desde os cuidados com a pele, a perfumaria e também linhas de maquiagem que se adaptam aos diversos gostos e idades. Os valores dos produtos variam bastante conforme a linha desejada e o tipo de make desejada. Entre os produtos, fica o destaque para a linha de batons da Make B. que tem pigmentação e duração excelentes.