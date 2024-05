5 ideias de unhas escuras para as amantes do ‘dark nail art’: são elegantes e atemporais

As manicures brilhantes, vibrantes e coloridas são características da nova temporada. No entanto, as unhas escuras às vezes nos seduzem com sua grande elegância a não seguir as tendências e usá-las.

Embora geralmente esteja na moda no outono-inverno, a arte nas unhas escuras é intemporal e sofisticada, por isso sempre é uma escolha acertada optar por um design em tons escuros nas nossas mãos.

O preto é o rei nesta tendência de manicure, mas também estão em alta outros tons de esmaltes ricos e profundos, como o mirtilo, o azul-marinho e os tons de marrom, só para citar alguns.

5 designs de unhas escuras para usar em todas as temporadas

Se você é amante de unhas escuras ou já está cansado de desenhos coloridos, continue a ler para ver cinco ideias de dark nail art perfeitas para usar durante todo o ano e exibir mãos muito refinadas.

Unhas escuras de ametista

Se você gosta de manicure com uma aparência mágica e um tanto chamativa, aposte em recriar esta linda arte de unhas escuras inspirada na ametista. Parece muito elegante, mas também místico.

A 'dark nail art' é sofisticada e nunca passa da moda | (Instagram)

Unhas escuras com bolinhas

As unhas com bolinhas são tendência nesta temporada, mas se você não quiser usá-las em tons pastel da moda, experimente esta manicure estilo jelly em tons de preto com francesinha e polka dots.

Unhas florais escuras

Os motivos florais são outro básico da primavera. No entanto, se você prefere as dark nail arts, experimente usá-las com uma base preta. Como essas pintadas à mão por Rebekah Pritchard.

Unhas escuras com coração recortado

Se você gosta de espaço com contraste, corações e unhas escuras, esta manicure marrom é perfeita para você. Além disso, ela oferece uma aparência extremamente elegante, mas ao mesmo tempo charmosa e divertida.

Unhas escuras de aquarela

As unhas aquarela também estão na moda nesta época do ano. Se você quiser adotar um estilo sombrio, escolha uma mani como a da imagem com flores pintadas com esse efeito sobre preto.