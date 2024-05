O que são sandálias t-bar e como usar com jeans

As sandálias t-bar são as mais elegantes e confortáveis

Um novo estilo de sandálias se tornou o favorito deste 2024 e trata-se das t-bar, que são sandálias com tiras em forma de T e podem ser de salto ou planas.

Este tipo de sandálias são descendentes dos sapatos Mary Jane e caracterizam-se por envolver o pé com um design em forma de T, ou seja, possuem uma tira no centro do pé e são amarradas no tornozelo.

Existem muitas formas de combiná-las, mas uma das mais elegantes é usá-las com jeans, especialmente aos 50 anos para parecer confortável e moderna, e aqui mostramos alguns looks.

Recomendado:

Calças jeans e camiseta com sandálias t-bar

Um visual casual, mas muito elegante, que você pode usar aos 50 anos é combinar uma calça jeans de cintura alta com uma camiseta.

Complemente com sandálias t-bar e adicione uma bolsa para elevar seu estilo e glamour e você vai brilhar.

Calças jeans com blazer e sandálias t-bar

Também pode parecer muito elegante aos 50 anos usando um jeans de cintura alta com um top, camiseta ou body com um blazer oversized.

Para este visual, também complemente com umas sandálias t-bar, sejam elas baixas ou de salto, e adicione uma bolsa muito chique.

Calças jeans e camisa jeans com sandálias t-bar

Outro visual que pode usar com este tipo de sandálias t-bar é combinar umas calças skinny com uma camisa jeans.

Esta combinação ficará espetacular, fará você parecer elegante, moderna e jovem aos 50 anos e, é claro, não pode faltar uma bolsa e joias para complementar o visual.

Calças jeans top com sandálias t-bar

Também pode mostrar o seu lado mais sexy ao usar um par de calças de cintura alta com um top de qualquer estilo, seja de mangas curtas, mangas bufantes, decote halter, decote bardot, o que preferir.

E, claro, nada melhor do que completar esse visual elegante com um par de sandálias de salto ou rasteirinhas t-bar e bolsa.